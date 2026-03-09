Оболенский Сергей Валерианович
мужской, родился 25.03.1956, город Нью-Хейвен, Коннектикут, Соединенные Штаты Америки
умер 05.03.2008, город Нью-Смирна-Бич, Волуша, Флорида, Соединенные Штаты Америки
МатьОболенская (Чернова) Людмила Сергеевна14.06.1931 г.р.
ОтецОболенский Валериан Александрович25.07.1925 г.р.
Супруги
Оболенская (Лоуренс) Жаннa Mapия10.10.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1956
город Нью-Хейвен, Коннектикут, Соединенные Штаты Америки
Бракосочетание
18.09.1980
Смерть
05.03.2008
город Нью-Смирна-Бич, Волуша, Флорида, Соединенные Штаты Америки