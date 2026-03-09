Оболенский Сергей Валерианович 25.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенский Сергей Валерианович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.03.1956, город Нью-Хейвен, Коннектикут, Соединенные Штаты Америки

умер 05.03.2008, город Нью-Смирна-Бич, Волуша, Флорида, Соединенные Штаты Америки

Мать
Оболенская (Чернова) Людмила Сергеевна14.06.1931 г.р.
Отец
Оболенский Валериан Александрович25.07.1925 г.р.
Супруги
Оболенская (Лоуренс) Жаннa Mapия10.10.1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1956

Отец: Оболенский Валериан Александрович

Мать: Оболенская (Чернова) Людмила Сергеевна

город Нью-Хейвен, Коннектикут, Соединенные Штаты Америки

Бракосочетание
18.09.1980

Жена: Оболенская (Лоуренс) Жаннa Mapия

Смерть
05.03.2008
город Нью-Смирна-Бич, Волуша, Флорида, Соединенные Штаты Америки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.