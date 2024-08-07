(Хойновская) Елизавета Ульяновна /Юлиановна
женский, родилась 1897
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Хайновский (Хойновский) Ульян (Юлиан) Петрович
Мать: Хайновская (Андрушкевич) Мария (Моника) Алексеевна/Феликсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно