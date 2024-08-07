(Хойновская) Елизавета Ульяновна /Юлиановна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Хойновская) Елизавета Ульяновна /Юлиановна

Автор
ЖХ
Хайновская Ж.

женский, родилась 1897

умерла Неизвестно

Мать
Хайновская (Андрушкевич) Мария (Моника) Алексеевна/Феликсовна1866 г.р.
Отец
Хайновский (Хойновский) Ульян (Юлиан) Петрович1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Хайновский (Хойновский) Ульян (Юлиан) Петрович

Мать: Хайновская (Андрушкевич) Мария (Моника) Алексеевна/Феликсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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