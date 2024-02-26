Кастальская (Нелепко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская (Нелепко) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Нелепко Михаил Михайлович

Мать: Елена Ивановна

Бракосочетание
1936

Муж: Кастальский Арсений Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.04.1937

Сын: Кастальский Сергей Арсеньевич

Отец ребёнка: Кастальский Арсений Евгеньевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Наталья Арсеньевна

Отец ребёнка: Кастальский Арсений Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.03.1945

Дочь: Унжакова Татьяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Кастальский Арсений Евгеньевич

Смерть
1962
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