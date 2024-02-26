Кастальская (Нелепко) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Нелепко Михаил Михайлович
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
11.04.1937
Сын: Кастальский Сергей Арсеньевич
Отец ребёнка: Кастальский Арсений Евгеньевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наталья Арсеньевна
Отец ребёнка: Кастальский Арсений Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.03.1945
Дочь: Унжакова Татьяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Кастальский Арсений Евгеньевич
Смерть
1962