Выгузов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выгузов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выгузова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгузов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгузов Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно