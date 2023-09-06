Выгузов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выгузов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выгузов Иван Иванович

Мать: Выгузова Агафья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выгузова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгузов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгузов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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