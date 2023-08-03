Горбулина Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбулина Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1900 ст.

Дата смерти

21.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900 ст.

Отец: Мантехин Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбулин Спиридон Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Верещагина Зоя Спиридоновна

Отец ребёнка: Горбулин Спиридон Никифорович

Смерть
21.01.1975
Подгорный, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

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