Горбулина Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1900 ст.
Дата смерти21.01.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900 ст.
Отец: Мантехин Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.11.1927
Дочь: Верещагина Зоя Спиридоновна
Отец ребёнка: Горбулин Спиридон Никифорович
Смерть
21.01.1975
Подгорный, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край