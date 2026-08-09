Янц Рейнгард Эдуардович
мужской, родился 19.02.1949, Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
умер 17.11.1994
МатьЯнц (Рангау) Линда (Минда) Фридриховна?.05.1913 г.р.
ОтецЯнц Эдуард Густавович1912 г.р.
Супруги
Янц (Дитте) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янц (Дитте) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янц (Дитте) Екатерина
Рождение ребёнка
31.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янц (Дитте) Екатерина
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
17.11.1994