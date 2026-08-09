Янц Рейнгард Эдуардович 19.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янц Рейнгард Эдуардович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 19.02.1949, Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

умер 17.11.1994

Мать
Янц (Рангау) Линда (Минда) Фридриховна?.05.1913 г.р.
Отец
Янц Эдуард Густавович1912 г.р.
Супруги
Янц (Дитте) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949

Отец: Янц Эдуард Густавович

Мать: Янц (Рангау) Линда (Минда) Фридриховна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янц (Дитте) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янц (Дитте) Екатерина

Рождение ребёнка
31.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янц (Дитте) Екатерина

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Смерть
17.11.1994

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