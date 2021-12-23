Тавостина (Ванюшина) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тавостина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тавостин Михаил Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1985
Сын: Тавостин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Тавостин Михаил Анатольевич