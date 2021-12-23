Тавостина (Ванюшина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавостина (Ванюшина) Наталья Алексеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тавостина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тавостин Михаил Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тавостин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
1985

Сын: Тавостин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Тавостин Михаил Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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