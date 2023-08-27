Кобзев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзев Михаил

Кобзев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.?

Сын: Кобзев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кобзева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1992

Дочь: Кобзева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кобзева Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.