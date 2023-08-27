Кобзев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.?
Мать ребёнка: Кобзева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1992
Дочь: Кобзева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кобзева Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно