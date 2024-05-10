Яковенко Вера Назаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Вера Назаровна

Яковенко Вера Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Николай Максимович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
15.07.1879 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Валерий Яковлевич Делле
Восприемник
23.05.1882 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Виктор Яковлевич Делле
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.