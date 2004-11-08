Герасименко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1945
Дата смерти08.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.1968
Сын: Герасименко Олег Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1970
Сын: Герасименко Вадим Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Осинники
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2004