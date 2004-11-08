Герасименко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1945

Дата смерти

08.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1968 г.р.
1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Герасименко Олег Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1970

Сын: Герасименко Вадим Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Осинники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.2004
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