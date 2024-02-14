Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична

Место рождения

россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Медведев Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович

Смерть
1955
в возрасте 70 лет похоронены вместе с мужем на старопервомайском кладбище.есть фото с координатами

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