Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична
Место рожденияроссия
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович
Рождение ребёнка
04.01.1919
Дочь: Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Медведев Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович
Смерть
1955
в возрасте 70 лет похоронены вместе с мужем на старопервомайском кладбище.есть фото с координатами