Попов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова София Николаевна
Мать ребёнка: Голубева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаткова Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Шаткова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Ирина
Рождение ребёнка
20.10.2007
Дочь: Попова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шаткова Людмила