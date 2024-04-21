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Попов Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1984

Отец: Попов Владимир Николаевич

Мать: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова София Николаевна

Мать ребёнка: Голубева Ирина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаткова Людмила

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: Шаткова Людмила

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Ирина

Рождение ребёнка
20.10.2007

Дочь: Попова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шаткова Людмила

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