(Кузубова) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузубова) Агафия Ивановна

Место рождения

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Погорелой Григорий Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван пасынок

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Погорелой) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Погорелой Иван пасынок

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Погорелой) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Погорелой Иван пасынок

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