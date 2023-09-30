(Кузубова) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Погорелой Григорий Иванович
Отец ребёнка: Погорелой Иван пасынок
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Погорелой) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Погорелой Иван пасынок
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Погорелой) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Погорелой Иван пасынок