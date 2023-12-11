Проценок Петр Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Проценок Анна Петрова
Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Проценок Дария Петрова
Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.
Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова
Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценок Анна Иванова
Смерть
Неизвестно