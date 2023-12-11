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Проценок Петр Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Проценок Роман Прокопьев

Мать: Проценок Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Проценок Анна Петрова

Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Проценок Дария Петрова

Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Проценок Федов Петров

Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1806 ст.

Сын: Проценок Макар Петров

Мать ребёнка: Проценок Анна Иванова

Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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