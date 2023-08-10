Мокрополова Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мокрополов Архип Васильев
Отец ребёнка: Мокрополов Василий Осипов
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно