Мокрополова Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокрополова Хавронья

Мокрополова Хавронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрополов Василий Осипов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мокрополов Архип Васильев

Отец ребёнка: Мокрополов Василий Осипов

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.