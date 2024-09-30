Никитина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти21.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Иван Никитич
Рождение ребёнка
11.09.1928
Дочь: Орловская (Никитина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Никитич
Смерть
21.06.1959
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Склероз сосудов головного мозга