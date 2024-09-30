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Никитина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

21.06.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Иван Никитич

Рождение ребёнка
11.09.1928

Дочь: Орловская (Никитина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Иван Никитич

Смерть
21.06.1959
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Склероз сосудов головного мозга

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