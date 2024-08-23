Татьяна ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна ???

Место рождения

Болдасево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После ?.03.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1797 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Болдасево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1776

Муж: Никита Павлович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.04.1782

Дочь: Дарья??? Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Павлович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Варвара Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После ?.03.1816

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