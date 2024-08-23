Татьяна ???
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле ?.03.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1776
Муж: Никита Павлович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1782
Дочь: Дарья??? Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Варвара Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Смерть
После ?.03.1816