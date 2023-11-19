Миндалёв Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миндалёва Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Миндалёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миндалёва Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миндалёва Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миндалёва Татьяна