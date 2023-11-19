Миндалёв Валерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндалёв Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миндалёв Анатолий Мифодьевич

Мать: Титаренко-Мендалёва Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миндалёва Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Миндалёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миндалёва Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндалёва Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндалёва Татьяна

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