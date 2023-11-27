Евдокия Филуменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Филуменовна

Евдокия Филуменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Филумен Ионович

Мать: Матрона Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close