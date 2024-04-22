Иванов Александр Калистратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Иванов Калистрат
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Иванов Петр Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.
Сын: Иванов Иван Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Александровна
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Матрена Александровна
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Никита Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно