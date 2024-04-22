Иванов Александр Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Калистратович

Иванов Александр Калистратович

Место рождения

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Иванов Калистрат

Мать: не указана

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Иванов Петр Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.

Сын: Иванов Иван Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Александровна

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Матрена Александровна

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Никита Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Кузьмин, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Гликерия (Лукерья) Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close