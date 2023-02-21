Самуленков игорь анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуленков игорь анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

иС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1973

Отец: не указан

Мать: Самуленкова мария петровна

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