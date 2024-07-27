Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти19.09.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1877 ст.
Дочь: Ломовцева Марфа Семенова
Отец ребёнка: Ломовцев Семен Адрианов
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Ломовцев Семен Адрианов
Смерть
19.09.1878 ст.