Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовцева (Кузнецова) Евфимия Спиридонова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

19.09.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1876 ст.

Муж: Ломовцев Семен Адрианов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1877 ст.

Дочь: Ломовцева Марфа Семенова

Отец ребёнка: Ломовцев Семен Адрианов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.

Сын: Ломовцев Адриан Семенов

Отец ребёнка: Ломовцев Семен Адрианов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.09.1878 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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