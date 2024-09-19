Петров Тимофей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Петров Георгий Степанович
Мать: Петрова Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Петрова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Петрова) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Петрова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Анисия Петровна
Смерть
Неизвестно