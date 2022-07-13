Данейкин Александр Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Нестер Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Данейкин Егор Александров
Мать ребёнка: 1я жена
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Данейкина) Степанида Александрова
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Данейкин Иван Александров
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Данейкин Ермолай Александров
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Данейкина) Феона Александрова
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Данейкина) Акулина Александрова
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Данейкин Михаил Александров
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Смерть
Неизвестно