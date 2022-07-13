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Данейкин Александр Нестеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Нестер Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Данейкин Егор Александров

Мать ребёнка: 1я жена

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Данейкина) Степанида Александрова

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Данейкин Иван Александров

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Данейкин Ермолай Александров

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Данейкина) Феона Александрова

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Данейкина) Акулина Александрова

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Данейкин Михаил Александров

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Смерть
Неизвестно

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