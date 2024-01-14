Кривых Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1975
Дочь: Овсянникова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Галина
Отец ребёнка: Папа Гали
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Папа Гали
Смерть
Неизвестно