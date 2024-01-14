Кривых Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривых Евдокия

Кривых Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1975

Дочь: Овсянникова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Галина

Отец ребёнка: Папа Гали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папа Гали

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close