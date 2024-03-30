Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мавра Михеева

Отец ребёнка: Золотов Михей Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Никифор Михеев

Отец ребёнка: Золотов Михей Захаров

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Михей Захаров

Смерть
Неизвестно
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