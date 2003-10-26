Уженкова Серафима Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1922
Дата смерти26.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Фролова (Головкина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1953
Дочь: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий Павлович
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
26.10.2003
Алексин, город Алексин, Тульская область