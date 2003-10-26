Уженкова Серафима Дмитриевна 01.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уженкова Серафима Дмитриевна

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Место рождения

Пушкино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

01.08.1922

Дата смерти

26.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922

Отец: Ужонков Дмитрий Андреевич

Мать: Карпова (Никитина) Екатерина Ивановна

Пушкино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Фролова (Головкина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1953

Дочь: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий Павлович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
26.10.2003
Алексин, город Алексин, Тульская область

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