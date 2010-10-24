Тамбовцев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамбовцев Виктор Николаевич

Тамбовцев Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

21.10.1954

Дата смерти

24.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1954

Отец: Тамбовцев Николай Федорович

Мать: (Филина) Надежда Ильинична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Бракосочетание
25.06.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
05.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
28.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
24.10.2010
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.