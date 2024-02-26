Лукерья Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Антонова (Вна)
Отец ребёнка: Антон Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Фома Антонов (Ич)
Отец ребёнка: Антон Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ануфрей Антонов (Ич)
Отец ребёнка: Антон Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Устинья Антонова (Вна)
Отец ребёнка: Антон Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1805