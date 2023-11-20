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Шимячкова Татьяна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

28.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимячков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Шимячков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шимячков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Герасимова (Шимячкова) Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич

крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Рождение ребёнка
31.05.1883

Дочь: Шимячкова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шимячков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: Шимячкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич

Крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Смерть
28.01.1912
от рака желудка

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