Шимячкова Татьяна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти28.01.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Шимячков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Герасимова (Шимячкова) Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич
крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Рождение ребёнка
31.05.1883
Дочь: Шимячкова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шимячков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: Шимячкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шимячков Михаил Васильевич
Крестная - Анастасия Васильевна Фаддеева
Смерть
28.01.1912
от рака желудка