Моргунова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргунова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962

Отец: Гежин Александр Павлович

Мать: Гежина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 26.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1985

Дочь: Решетникова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1991

Дочь: Опрышко Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1992

Дочь: Глушко Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович

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