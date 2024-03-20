Моргунова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962
Отец: Гежин Александр Павлович
Мать: Гежина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 26.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1985
Дочь: Решетникова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1991
Дочь: Опрышко Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1992
Дочь: Глушко Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Моргунов Анатолий Иванович