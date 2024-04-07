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Тюрина Федосия Ивановна

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

19.10.1907

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Салманханова Раиса Ефремовна

Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1932

Сын: Тюрин Николай Ефремович

Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1934

Дочь: Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна

Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Тюрин Василий Ефремович

Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Тюрина Любовь Ефремовна

Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович

Смерть
1999

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