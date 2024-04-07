Тюрина Федосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.10.1907
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Салманханова Раиса Ефремовна
Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1932
Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1934
Дочь: Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна
Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Тюрина Любовь Ефремовна
Отец ребёнка: Тюрин Ефрем Иванович
Смерть
1999