Швырева (Мельникова) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырева (Мельникова) Матрена Семеновна

Место рождения

Черкассы, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкассы, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Швырев Александр Исаакович/Исаевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Дочь: (Швырева) Матрена Александровна

Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1909 ст.

Сын: Швырев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.

Сын: Швырев Василий Александрович

Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1915 ст.

Сын: Швырев Иван Александрович

Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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