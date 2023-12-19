Швырева (Мельникова) Матрена Семеновна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.
Дочь: (Швырева) Матрена Александровна
Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич
Рождение ребёнка
17.08.1909 ст.
Сын: Швырев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.
Сын: Швырев Василий Александрович
Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич
Рождение ребёнка
29.03.1915 ст.
Сын: Швырев Иван Александрович
Отец ребёнка: Швырев Александр Исаакович/Исаевич
Смерть
Неизвестно