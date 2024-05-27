Колянова (Попова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колянов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Колянов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колянов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Колянов Владимир
Рождение ребёнка
14.10.1965
Сын: Колянов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Колянов Владимир
Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно