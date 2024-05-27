Колянова (Попова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колянова (Попова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колянов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Колянов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колянов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Колянов Владимир

Рождение ребёнка
14.10.1965

Сын: Колянов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Колянов Владимир

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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