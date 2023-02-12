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Шабалин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1960

Дата смерти

12.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1960

Отец: Шабалин Александр Степанович

Мать: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна

Бракосочетание
21.03.1981

Жена: Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1981

Дочь: Шабалина Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1984

Сын: Шабалин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна

Смерть
12.02.2023

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