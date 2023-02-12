Шабалин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1960
Дата смерти12.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1960
Бракосочетание
21.03.1981
Рождение ребёнка
06.11.1981
Дочь: Шабалина Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.1984
Сын: Шабалин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна
Смерть
12.02.2023