Леонова Пелагея Тимофеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Пелагея Тимофеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Леонов Поликарп Ануфриев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Лукерья Ануфриева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Авдотья Ануфриева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Леонов Илья Ануфриев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Леонов Кандратей Ануфриев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1784
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