Леонова Пелагея Тимофеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Леонов Поликарп Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Лукерья Ануфриева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Авдотья Ануфриева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Леонов Илья Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Леонов Кандратей Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1784