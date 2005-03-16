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Смирнов Анатолий Петрович

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Место рождения

село Владимировка, Тисульский район, Кемеровская область

Дата рождения

09.08.1948

Дата смерти

16.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

село Владимировка, Тисульский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1981

Дочь: Станкеева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Тимофеевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Тимофеевна

Смерть
16.03.2005
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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