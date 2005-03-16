Смирнов Анатолий Петрович
Место рождениясело Владимировка, Тисульский район, Кемеровская область
Дата рождения09.08.1948
Дата смерти16.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1948
село Владимировка, Тисульский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1981
Дочь: Станкеева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2005