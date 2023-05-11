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Moskalets Иван Иванович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

01.05.1931

Дата смерти

01.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931

Отец: Moskalets Иван Осипович

Мать: Москалец (Moskalets) Елизавета Прохоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.1980
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

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