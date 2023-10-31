Черкашин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашина Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Назарова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Татьяна Павловна

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