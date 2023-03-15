Черепенникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепенникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепенников Иван

Рождение ребёнка
1877

Сын: Черепенников Влас

Отец ребёнка: Черепенников Иван

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887

Дочь: Натекина (Черепенникова) Февронья

Отец ребёнка: Черепенников Иван

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Черепенников ?

Отец ребёнка: Черепенников Иван

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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