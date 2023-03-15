Черепенникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черепенников Иван
Рождение ребёнка
1877
Сын: Черепенников Влас
Отец ребёнка: Черепенников Иван
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887
Дочь: Натекина (Черепенникова) Февронья
Отец ребёнка: Черепенников Иван
Рождение ребёнка
1892
Сын: Черепенников ?
Отец ребёнка: Черепенников Иван
Смерть
Неизвестно