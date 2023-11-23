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Ушаков Иоанн Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
диакон с. Рождествено-Оносово
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Ушакова) Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Ушакова) Наталья Иоаннова

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ушаков Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Ушакова) Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Смерть
1906

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