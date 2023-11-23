Ушаков Иоанн Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон с. Рождествено-Оносово
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Ушакова) Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Ушакова) Наталья Иоаннова
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Ушакова) Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Ушакова (Смирнова) Павла Петрова
Смерть
1906