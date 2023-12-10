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Шепелев Сергей Александрович
Шепелев Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1992
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Александр Иванович
1957 г.р.
Мать
Шепелева Валентина Михайловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1992
Отец:
Шепелев Александр Иванович
Мать:
Шепелева Валентина Михайловна
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