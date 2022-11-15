Муравьев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1830
Отец: Муравьев Иван Лукич
Родился и умер в деревне Яровская Красногрской волости.этой деревни сейчас нет,стояла на берегу Исети,чуть поодаль Красногорки.Все мои Муравьевы из Яровской.
Рождение ребёнка
18.04.1854
Сын: Муравьев Христофор (Листофор,Еипидифор) Семенович
Мать ребёнка: Муравьева Фекла Степановна
Смерть
Неизвестно