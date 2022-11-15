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Муравьев Семен Иванович

Место рождения

Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Муравьев Иван Лукич

Мать: Муравьева Матрена Петровна

Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Родился и умер в деревне Яровская Красногрской волости.этой деревни сейчас нет,стояла на берегу Исети,чуть поодаль Красногорки.Все мои Муравьевы из Яровской.
Рождение ребёнка
18.04.1854

Сын: Муравьев Христофор (Листофор,Еипидифор) Семенович

Мать ребёнка: Муравьева Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно

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