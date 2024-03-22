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Макаев Игорь Вячеславович
Макаев Игорь Вячеславович
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Древо
Место рождения
Могилев
, Могилёвская область
Дата рождения
04.08.1989
Пол
Мужской
Отец
Макаев Вячеслав Петрович
1966 г.р.
Мать
Макаева (Хлыбова) Наталья Сергеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ам
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1989
Отец:
Макаев Вячеслав Петрович
Мать:
Макаева Наталья Сергеевна
Могилев
, Могилёвская область
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