Макаев Игорь Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаев Игорь Вячеславович

Макаев Игорь Вячеславович

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

04.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1989

Отец: Макаев Вячеслав Петрович

Мать: Макаева Наталья Сергеевна

Могилев, Могилёвская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close