Чупина -- Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Чупина Васса Анисимовна
Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
16.06.1898
Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Чупина Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Чупина Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно