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Чупина -- Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Чупина Васса Анисимовна

Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Чупин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Чупина Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Чупина Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Чупин Анисим Никитович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Анисим Никитович

Смерть
Неизвестно
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