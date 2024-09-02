Баклаков Алексей Алексеевич-старший
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1931 и 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1931 и 1934
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баклакова (Дрозд) Наталья
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баклакова (Дрозд) Наталья
Смерть
Неизвестно