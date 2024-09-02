Баклаков Алексей Алексеевич-старший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклаков Алексей Алексеевич-старший

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1931 и 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1931 и 1934

Отец: Баклаков Алексей Герасимович

Мать: Баклакова (Сафонова) Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклакова (Дрозд) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коноваленко) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1959

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Мать ребёнка: Баклакова (Дрозд) Наталья

Архангелка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклакова (Дрозд) Наталья

Архангелка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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