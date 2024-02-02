Ковальков Юрий Фёдорович
Место рожденияНику́лино — деревня в Износковском районе Калужской области Российской Федерации. Входит в состав сельского поселения «Село Шанский Завод»
Дата рождения06.06.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946
Нику́лино — деревня в Износковском районе Калужской области Российской Федерации. Входит в состав сельского поселения «Село Шанский Завод»
Рождение ребёнка
10.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалькова Светлана Петровна
Смерть
Неизвестно