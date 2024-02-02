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Ковальков Юрий Фёдорович

Место рождения

Нику́лино — деревня в Износковском районе Калужской области Российской Федерации. Входит в состав сельского поселения «Село Шанский Завод»

Дата рождения

06.06.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Нику́лино — деревня в Износковском районе Калужской области Российской Федерации. Входит в состав сельского поселения «Село Шанский Завод»
Рождение ребёнка
10.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалькова Светлана Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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