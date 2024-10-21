Аджиягьяев Мамут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджиягьяев Мамут

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1982

Дочь: Муратова (Аджиягьяева) Алие Мамутовна

Мать ребёнка: Аджиягьяева (Авуджи) Шевхие Асановна

Рождение ребёнка
27.08.1983

Сын: Аджиягьяев Эльдар Мамутович

Мать ребёнка: Аджиягьяева (Авуджи) Шевхие Асановна

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