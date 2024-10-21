Аджиягьяев Мамут
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1982
Дочь: Муратова (Аджиягьяева) Алие Мамутовна
Мать ребёнка: Аджиягьяева (Авуджи) Шевхие Асановна
Рождение ребёнка
27.08.1983
Сын: Аджиягьяев Эльдар Мамутович
Мать ребёнка: Аджиягьяева (Авуджи) Шевхие Асановна