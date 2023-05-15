Крупина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Николай Викторович

Отец ребёнка: Крупин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Крупин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупина Вера Викторовна

Отец ребёнка: Крупин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Крупин Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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