Костюченко (Костюк) Андрей Павлов 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Андрей Павлов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1808

Дата смерти

21.02.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Костюченко (Костюк) Павел Мартинов

Мать: Костюченко Анастасия Данилова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Костюченко (Костюк) Никола Андреев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Костюченко (Костюк) Диомид Андреев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Соломония

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.04.1846

Сын: Костюченко (Костюк) Евтихий Андреев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Малин, Житомирська область
Смерть
21.02.1850
Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.08.1949

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Малин, Житомирська область

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