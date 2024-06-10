Костюченко (Костюк) Андрей Павлов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти21.02.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1831
Сын: Костюченко (Костюк) Никола Андреев
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Костюченко (Костюк) Диомид Андреев
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Соломония
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
07.04.1846
Сын: Костюченко (Костюк) Евтихий Андреев
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Смерть
21.02.1850
Рождение ребёнка
03.08.1949
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия
Мать ребёнка: Мария Никифорова